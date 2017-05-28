اعتمد اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية نتائج امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي للشهادتين الإبتدائية والإعدادية للعام الدراسي الحالي 2016 - 2017.

وقال المحافظ - في تصريح صحفي اليوم الأحد: “إن نسبة النجاح بالشهادة الإبتدائية قد بلغت 5ر86%، حيث تقدم للامتحانات 24 ألفا و112 طالبا وطالبة، نجح منهم 20 ألفا و303 آلاف طالب وطالبة”.

وأضاف أن نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية بلغت 1ر80%، حيث تقدم للامتحانات هذا العام 19 ألفا و519 طالبا وطالبة، ونجح منهم 15 ألفا و329 طالبا وطالبة.