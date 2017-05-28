"الإفتاء" تنشر المواعيد الجديدة لاستقبال الفتاوى في رمضان على "فيس بوك"2017-05-28 16:49:53
نشرت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، المواعيد الجديدة لاستقبال تساؤلات الجمهور، موضحة أنه تم تغيير مواعيد استقبال الفتاوى خلال شهر رمضان لتتناسب معهم.
وحددت طرقًا عدة لاستقبال أسئلة الجمهور، والرد عليها سواء بالتليفون الأرضي أو على شبكة الإنترنت، كما يلي:
- تليفون أرضي (107) وسماع الإجابة بعد ساعة من ٩ صباحا وحتى ٦ مساء ، كل يوم ما عدا يوم الجمعة.
- تليفون ( 090077107 ) مباشر مع أمناء الفتوى من ٩ صباحا وحتى ٥ مساء ومن ٨ مساء حتى ١١ مساء ، كل يوم ما عدا يوم الجمعة.
- تليفون (0020225970400) من خارج مصر ، تعمل هذه الخدمة من ٩ صباحا وحتى ٥ مساء ومن ٨ مساء حتى ١١ مساء ، كل يوم ما عدا يوم الجمعة.
- فاكــس: 25926143 الرجاء ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة .
وبالنسبة للإنترنت فيمكن التواصل مع الدار من خلال الموقع عبر الرابط التالي:
http://dar-alifta.org.eg/AR/FatwaRequest.aspx
وتعمل هذه الخدمة على مدار ٢٤ ساعة من الأحد إلى الخميس وتغلق يومي الجمعة والسبت
ويمكنك الحصول على الإجابة من إحدى الطرق الآتية:
الطريقة الأولى:
1- الدخول على صفحة الاستعلام عن فتوى
http://dar-alifta.org.eg/AR/FatwaAnswer.aspx
2- استخدام الرقم الذي احتفظت به سابقا في الاستعلام عن سؤالك
الطريقة الثانية:
إذا كنت قد أدخلت بريدك الالكتروني عند السؤال فقم بتفقد بريدك الالكتروني لأننا سوف نرسل لك إعلاما بأن سؤالك تمت الإجابة عليه أقصى عدد للحروف هو 1000 حرف
كما يمكن طرح الأسئلة الشرعية من خلال برنامج الفتاوى
لنظام android من خلال الرابط التالي
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dareleftaa
لنظام ios من خلال الرابط التالي
https://itunes.apple.com/us/app/dar-alafta/id1119538483…
التطبيق يعمل على مدار ٢٤ ساعه
أو يمكنك الحضور إلى مقر دار الإفتاء من خلال العناوين التالية :
القاهرة :
طريق صلاح سالم - الدراسة - حديقة الخالدين ، بجوار مشيخة الأزهر
مواعيد الحضور من ٩ صباحًا حتى ٦ مساءً ومن ٨ مساء حتى ١١ مساء
فرع الإسكندرية :
8 شارع الصاغ محمد عبد السلام ، أمام الباب الرئيس لفندق رمادا ، متفرع من شارع خالد بن الوليد ، الدور الأول فوق الميزانين
مواعيد الحضور من ٩ صباحًا حتى ٥ مساءً كل يوم ما عدا الخميس حتى ٣ مساءً والجمعة والسبت أجازة
فرع أسيوط :
امتداد شارع يسري راغب ، بجوار حلوانى قصر نابولي ، برج أ - أبراج التوحيد - شقة (203) - الدور الثانى
مواعيد الحضور من ٩ صباحًا حتى ٥ مساءً كل يوم ما عدا الخميس حتى ٣ مساءً والجمعة والسبت أجازة
كما يمكن طرح الأسئلة خلال مواعيد البث المباشر للرد على الفتاوى مباشرة على صفحة الفيس بوك الساعة الواحدة ظهرًا
- الأحد : مع الدكتور عمرو الورداني ( أمين الفتوى ومدير إدارة التدريب بدار الإفتاء المصرية )
- الاثنين : مع الدكتور مجدي عاشور ( أمين الفتوى والمستشار العلمي لمفتي الجمهورية )
- الثلاثاء : مع الشيخ أحمد ممدوح ( أمين الفتوى ومدير الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء المصرية )
البث على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية:
https://www.facebook.com/EgyptDarAlIfta
وأوضحت «الإفتاء» أنه بالنسبة لأسئلة يمين الطلاق يرجى تواصل الزوج مباشرة إلى الدار، ولا يتم التواصل من خلال الهاتف أو الموقع.
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