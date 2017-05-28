 Moheet on google
الأحد 28 مايو 2017 05:26 مساءً
روابط سريعة
مباحث تنفيذ الأحكام تنفذ 632 ألفا و49 حكما قضائيا متنوعا خلال 15 يوما
قوات الامن المصرية

مباحث تنفيذ الأحكام تنفذ 632 ألفا و49 حكما قضائيا متنوعا خلال 15 يوما

2017-05-28 16:39:40
متابعات

واصل قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية شن حملات تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة الوقوع منها. 

وأسفرت جهود الحملات - التي تم شنها تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية على مدار 15 يوما - عن تنفيذ 632 ألفا و49 حكما قضائيا متنوعا، شملوا أحكام (جنايات، حبس جزئي، حبس مستأنف، غرامات، مخالفات). 

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، ومواصلة الحملات لإحكام السيطرة الأمنية.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3