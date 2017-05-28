مباحث تنفيذ الأحكام تنفذ 632 ألفا و49 حكما قضائيا متنوعا خلال 15 يوما

واصل قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية شن حملات تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة الوقوع منها.

وأسفرت جهود الحملات - التي تم شنها تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية على مدار 15 يوما - عن تنفيذ 632 ألفا و49 حكما قضائيا متنوعا، شملوا أحكام (جنايات، حبس جزئي، حبس مستأنف، غرامات، مخالفات).

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، ومواصلة الحملات لإحكام السيطرة الأمنية.