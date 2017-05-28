أشارت وكالة “تسنيم” الإيرانية إلى أن ما قام به أمير قطر تميم بن حمد تجاه كل من السعودية والإمارات هي محاولة للخروج من الهيمنة السعودية عليه، والوقوف أمام سياسات السعودية وفق ما وصفته الوكالة.

ويعد هذا الأمر دليلا على صحة ما قاله أمير قطر تميم بن حمد تجاه دول الخليج العربي، والتي نفتها قطر، وصرحت بأن الوكالة الرسمية للدولة تم اختراقها.

وأضافت الوكالة أن ما قامت به قطر هو محاولة للتقرب من حلفاء أقوياء في المنطقة مثل إيران من أجل مزيد من التعاون والتفاهم الإقليمي.

وأبرزت الوكالة تصريحات الرئيس الإيراني حسن روحاني التي أكد فيها على ضرورة التعاون المشترك بين الدولتين من أجل محاربة الإرهاب، وهذا دليل على تقارب وجهات النظر بين الدولتين.