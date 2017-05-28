متهم جديد يسلم نفسه للشرطة في واقعة إطلاق نار الحصري2017-05-28 16:35:19
سلم “علاء. أ” خال العريس المتهم فى واقعة إطلاق النار على الطفل يوسف العربى والطالبة دعاء بميدان الحصرى أثناء الاحتفال بخطوبة طالب بأكتوبر، نفسه إلى مباحث الجيزة تحت إشراف اللواء هشام العراقي مساعد وزير الداخلية مدير الأمن.
وسيتم عرض المتهم على النيابة لسماع أقواله فى الاتهامات الموجهة إليه، لمعرفة الأسباب الحقيقية عن الواقعة.
وكشفت التحريات التي أجراها العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث قطاع أكتوبر بقيادة اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث أن المتهم يدعى ماجد طالب بجامعة مصر مقيم بأكتوبر وأنه تم الكشف عن هويته من خلال مقاطع فيديو توصلت إليه تحريات مباحث أكتوبر أثناء قيام عريس يدعي “زياد .م . ف. م 22 سنة طالب بكلية التجارة ومقيم بدائرة مركز طامية بالفيوم بإطلاق النيران في حفل خطوبته كما أظهر الفيديو 3 أشخاص آخرين يشاركون العريس في إطلاق النيران بكثافة من بندقيتين آلية وخرطوش، تمكن فريق البحث برئاسة المقدم مجدي موسي رئيس مباحث أكتوبر أول من الكشف عن هوية المتهم وتم استصدار إذن من النيابة العامة بضبطه بعد تحديد عنوان مسكنه بأكتوبر وتحركت قوة أمني ترأسها الرائدين عصام نصير وأحمد عصام شلتوت وتمكنت من القبض عليه وتمت إحالته إلى النيابة العامة التي بدأت التحقيق معه.
وكانت نجحت أجهزة الأمن بالجيزة بإشراف اللواء هشام العراقي مدير الأمن في كشف ملابسات واقعة إصابة الطالب يوسف سامح العربى بطلق نارى بالرأس حال تواجده بميدان الحصرى بدائرة قسم شرطة أكتوبر، وكذا إصابة الطالبة دعاء محمد قاعود 22 سنة حال تواجدها فى نفس التوقيت بالقرب من مكان الواقعة.
وأشارت التحريات التي أجريت برئاسة اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث واللواء محمد عبد التواب مدير المباحث الجنائية أنه من خلال جمع المعلومات إلى قيام بعض الأشخاص وفى توقيت متزامن للحادث بإطلاق أعيرة نارية أثناء حفل خطوبة أعلى سطح أحد العقارات بدائرة القسم بمنطقة متاخمة لمكان الحادث، خاص بالمدعو زياد .م . ف. م 22 سنة طالب بطلية التجارة ومقيم بدائرة مركز طامية – الفيوم.
وباستكمال الفحص وإجراء معاينة لمحيط العقار محل الحفل عثر فريق البحث بقيادة العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث قطاع شمال أكتوبر على عدد من أظرف الطلقات الفارغة لبندقية آلية عيار 7,62×39 حيث أمكن التوصل إلى بعض الشهود والذين أكدوا ما جاء بالتحريات حول إقامة الحفل فى توقيت معاصر لتوقيت إصابة المذكورين وقيام بعض الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية إبتهاجًا بحفل الخطوبة.
وعقب تقنين الإجراءات تمكنت مأمورية توجهت إلى الفيوم برئاسة المقدم مجدي موسي رئيس مباحث أكتوبر أول والرائدين عصام نصير وأحمد عصام شلتوت معاونا مباحث أكتوبر أول من ضبط العريس زياد . م . ف .م وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بقيامه وشخصين آخرين بإطلاق الأعيرة النارية من بنادق آلية كانت بحوزتهم أثناء الحفل المشار إليه.
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