مجلس النواب الليبي يؤيد الضربات المصرية على مدينة درنة2017-05-28 14:20:31
أعرب مجلس النواب الليبي عن تأييده للضربات التي تشنها مصر على مدينة درنة ، مبينا أنها تجري بالتنسيق مع القوات المسلحة الليبية.
وقال الناطق باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق - في حديث لوكالة أنباء /سبوتنيك/ الروسية نشرته اليوم الأحد - “إن مصر وليبيا تخوضان حربا واحدة ضد الإرهاب وبكل تأكيد نؤيد الضربات المصرية وهي تتم بالتنسيق مع قواتنا المسلحة”..مضيفا : “إن القوات المسلحة الليبية تحاصر درنة منذ أكثر من عامين وتعلم من يتواجد بداخلها وهم مجموعة من التنظيمات الإرهابية التي تحتل هذه المدينة”.
وأضاف : “إن سلاح الجو الليبي يستهدف المجموعات الإرهابية في درنة بحسب الإمكانيات المتوفرة لدينا” .. مشددا على أن ما تقوم به مصر من ضربات يؤيده رئيس مجلس النواب القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية وكذلك كل الشعب الليبي لأنها تساعد في استهداف هؤلاء الإرهابيين والمتطرفين الذين يحاول الجيش الليبي القضاء عليهم في أقرب وقت.
وتابع الناطق باسم مجلس النواب الليبي : “إن حرب مصر وليبيا حرب واحدة ، وأول من وقف مع القوات المسلحة الليبية هو مصر وقيادتها وشعبها ، ولهم الفضل الكبير في عودة الجيش الليبي لمحاربة الإرهاب من جديد”.
وكان رئيس مجلس النواب الليبي القائد الأعلى للقوات المسلحة عقيلة صالح قد بعث برسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي ، أعرب فيها عن تعازيه في ضحايا الاعتداء الإرهابي الذي وقع أمس الأول الجمعة في المنيا وأسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى ، وأعلن تضامنه الكامل مع مصر في حربها على الإرهاب.
وقال : “إننا متواصلون معا في هذه المعركة التي تقودها مصر ضد الميليشيات والجماعات الإرهابية التي تحاول ضربها سواء الآن أو منذ فترة .. وأعلن مجلس النواب ورئيسه تضامنه ودعمه الكامل لمصر”.
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