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"القضاء الإدارى" ترفض دعوى استعادة ترخيص قناة الجزيرة فى مصر لثانى مرة
لوجو قناة الجزيرة

"القضاء الإدارى" ترفض دعوى استعادة ترخيص قناة الجزيرة فى مصر لثانى مرة

2017-05-28 14:13:53
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قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية معروف مختار ومحمد عايد، اليوم الأحد، رفض الدعوى المقامة من الممثل القانونى لقناة الجزيرة مباشر مصر القطرية، لاستعادة ترخيصها للعمل فى القاهرة، بعد أن قامت الهيئة العامة للاستثمار بسحبه.

واختصمت القناة فى دعواها التى حملت رقم 7846 لسنة 68 قضائية، الهيئة العامة للاستثمار، ورئيس المنطقة الحرة، ومدير مكتب السجل التجارى بالقاهرة، وقالت فى دعواها، إن رئيس المنطقة الحرة للاستثمار أوقف الترخيص الصادر لبث قناة الجزيرة مباشر مصر من داخل جمهورية مصر العربية وألغاه بالمخالفة للقانون، وإن رئيس الهيئة أخطر القناة بتقنين أوضاعها مع الاشتراطات المطلوبة لعمليات البث، وهو ما نفذته إدارة القناة، إلا أن جهة الإدارة تعسفت وقررت إلغاء الترخيص.

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