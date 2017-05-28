 Moheet on google
الأحد 28 مايو 2017 03:54 مساءً
روابط سريعة
المتحدث العسكرى: مقتل3 عناصر تكفيرية شديدة الخطورة بوسط سيناء
قوات من الجيش المصري قرب قرية الشيخ زويد بشمال سيناء

المتحدث العسكرى: مقتل3 عناصر تكفيرية شديدة الخطورة بوسط سيناء

2017-05-28 14:11:27
متابعات

قال المتحدث العسكرى باسم القوات المسلحة ان قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميدانى تمكنت بعد توفر معلومات مؤكدة من القضاء على 3 افراد من العناصر التكفيرية شديدة الخطورة وذلك قبل تنفيذهم أعمال عدائية ضد قوات التأمين ، وضبط آخر وبحوزته مبالغ مالية كبيرة كانت فى طريقها لدعم العناصر الإرهابية .

وأضاف أن قوات الجيش الثالث الميدانى تواصل توجيه ضرباتها القاصمة للبؤر الإرهابية والإجرامية بوسط سيناء للقضاء عليها .

ويأتى ذلك استمراراً لجهود القوات المسلحة فى مداهمة وتمشيط مناطق مكافحة النشاط الإرهابى وملاحقة العناصر التكفيرية والإجرامية .

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3