السبت.. بدء تطبيق أول نوع من الضرائب في السعودية

سيكون يوم السبت العاشر من يونيو المقبل، يوماً فارقاً في حياة السعوديين، إذ سيكون بداية تعاملهم مع الضرائب، مع بدء تطبيق أول نوع من الضرائب في المملكة. وكشفت صحيفة ...