"مالكة أرض" متضررة من الإزالة تستغيث بالرئيس: هناك سوء في تنفيذ القرارات

استغاثت أحدى ملاك الأراضي المزروعة التي يتم إزالتها في محافظة الدقهلية برئيس الجمهورية بسبب سوء تنفيذ قراراته، مشيرة إلى قانونية أوضاعهم واجراءاتهم لحيازة الأرض.

وأوضحت المواطنة سارة نبيل من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” على قناة “اكسترا نيوز” الفضائية اليوم الأحد، أن الأرض التي تمتلك قطعة بها بمساحة 108 فدان وهي منطقة زراعية بالكامل، مؤكدة أن هيئة المساحة ضمت الأرض بخرائط مخالفة منذ 6 أشهر على الرغم من صدور حكم قضائي سابق عام 1995 يمنع ضم الأرض للمدينة لضمها للمدينة الصناعية.

وأضافت أن حملات الإزالة قامت بالتعدي على المنتجات الزراعية بالأراضي والتعدي على ملاك الأراضي بالضرب والسحل والاعتقال، مشيرة إلى أن الأراضي مزروعة منذ 20 عام.

وانتقدت قرار المحافظ بتشكيل لجنة لنظر شكواهم لأن اللجنة هي من تم مخاصمتهم في السابق.