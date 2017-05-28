قضت الدائرة 2 جنح النقض برئاسة فتحي بيومي وسكرتارية مينا وجدي عدم قبول الطعن المقدم من أمجد موسى صبري نجل موسى صبري مستشار الرئيس الراحل أنور السادات على الحكم الصادر ضد موكله من محكمة ثاني درجة بمعاقبته بالحبس 5 سنوات، على خلفية اتهامه بقتل النقيب زياد حمدي ضابط قسم أول مدينة نصر، أثناء وجوده في كمين العروبة في مدينة نصر وتأييد الحكم.

وكانت محكمة جنح مستأنف المطرية المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة، قضت بقبول استئناف أمجد موسى صبري نجل موسى صبري مستشار الرئيس الراحل أنور السادات والمتهم بقتل النقيب زياد حمدي ضابط قسم أول مدينة نصر، أثناء وجوده في كمين العروبة في مدينة نصر، شكلا وفي الموضوع وتعديل الحكم والاكتفاء بحبس المتهم خمس سنوات بدل من 7 سنوات مع الشغل والنفاذ.