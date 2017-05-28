شددت أجهزة الأمن بالفيوم إجراءاتها وكثفت تواجدها بقرية هوارة المقطع التابعة لمركز الفيوم بعد سقوط 5 ضحايا جدد في الصراع على الميراث بين عائلتين، ليرتفع عدد ضحايا الصراع بين العائلتين إلى 7 بعد مصرع اثنين عندما نشب الخلاف في العام الماضي.

وكان مدير أمن محافظة الفيوم اللواء خالد شلبي قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة الفيوم بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بوقوع مشاجرة قبل انطلاق مدفع الإفطار أول أيام رمضان بين عائلتي “الجراري” و”المزين” استخدمت فيها الأسلحة النارية مما أسفر عن سقوط عدد من القتلي والمصابين، فانتقلت على الفور قوات الشرطة إلى القرية حيث سيطرت على المعركة وضبطت 8 أفراد من العائلة الثانية وبحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء.

كما انتقلت 15 سيارة إسعاف لإخلاء القتلى والمصابين إلى مستشفيات الفيوم العام وسنورس المركزى والمستشفى الجامعي للفصل بين مصابي العائلتين للحيلولة دون وقوع أعمال انتقامية وثأرية بين طرفي الخصومة، وفرضت قوات الشرطة طوقا أمنيا حول القرية وأحكمت سيطرتها وضبطت الجناة، كما انتقل مدير الأمن على رأس قوات من رجال العمليات الخاصة وقوات الأمن وعناصر من قوات الأمن المركزي.

وأسفرت المعركة عن مصرع أربعة من الطرف الأول وإصابة تسعة من نفس العائلة، ومن الطرف الثاني عائلة “المزين” لقي شخص مصرعه وأصيب آثنان آخران.

وتبين من التحريات أن المشاجرة وقعت قبل إطلاق مدفع الإفطار لوجود خلافات سابقة بين العائلتين للثأر من الطرف الأول لمقتل شخصين للخلافات حول الميراث العام الماضي.

وتم ضبط الطرفين والأسلحة المستخدمة في الواقعة وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التي صرحت بدفن الجثث بعد انتداب الطبيب الشرعي لبيان أسباب الوفاة وتولت التحقيق.

وفى سياق متصل، لقى شخصان مصرعهما وأصيب 3 آخرون إثر حادث تصادم بين أتوبيس رحلات وسيارة أجرة بطريق الموقف الجديد غرب الإسكندرية.

وتلقى مأمور قسم شرطة كرموز بالإسكندرية بلاغا بوقوع تصادم بطريق القباري بمنطقة الموقف الجديد بدائرة القسم، بين أتوبيس رحلات وسيارة أجرة حيث اصطدم أتوبيس الرحلات بالسيارة الثانية من الخلف.

وأسفر الحادث عن وفاة 2 من مستقلي السيارة الثانية وإصابة 3 أشخاص، باشتباه كسور وجروح وكدمات بمختلف بأنحاء الجسم..وتم نقل المتوفيين للمشرحة والمصابين لإحدى المستشفيات لإسعافهم وصرحت النيابة العامة بدفن الجثتين بعد مناظرتهما، وتشكيل لجنة فنية لمعرفة سبب الحادث وباشرت التحقيق .