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"التربية والتعليم" تنفي تغيير جدول الثانوية العامة
وزارة التربية والتعليم في مصر

"التربية والتعليم" تنفي تغيير جدول الثانوية العامة

2017-05-28 13:04:27
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نفى مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ما تردد بشأن تغيير جدول امتحانات الثانوية العامة لهذا العام .

وقال المصدر في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم: “إن ما تردد بشأن تغيير مواعيد امتحان بعض المواد ليس لها اي اساس من الصحة ، وأن امتحانات الثانوية العامة ستنطلق في موعدها المقرر له سلفا يوم 4 يونيو المقبل”.

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