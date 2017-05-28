نفى مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ما تردد بشأن تغيير جدول امتحانات الثانوية العامة لهذا العام .

وقال المصدر في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم: “إن ما تردد بشأن تغيير مواعيد امتحان بعض المواد ليس لها اي اساس من الصحة ، وأن امتحانات الثانوية العامة ستنطلق في موعدها المقرر له سلفا يوم 4 يونيو المقبل”.