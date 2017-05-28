لقي 20 مدنيا مصرعهم، وأصيب 7 آخرون، جراء استهداف طائرات التحالف الدولي حافلات تقل مدنيين من قريتي رطلة والكسرات جنوب مدينة الرقة شمال سوريا.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن مصدر طبي سوري في المدينة قوله إن “طائرة للتحالف الدولي قصفت سيارة نقل صغيرة فيها مدنيون من بلدتي رطلة والكسرة جنوب مدينة الرقة، ما أدى إلى مقتل 20 شخصا وإصابة 7 آخرين بجروح، اثنان منهم في حالة حرجة، وتم نقل الجرحى عبر زوارق في نهر الفرات إلى مشافي مدينة الرقة”.

وأضاف المصدر أن قصف آخر لقوات التحالف استهدف أحد مقرات تنظيم “داعش” في بلدة المنصورة في الرقة، ما تسبب بمقتل مدنيين اثنين، كانا قيد الاعتقال لدى التنظيم في مكان الاستهداف.

وأشار إلى أن طائرات التحالف شنت أكثر من خمس غارات على مدينة الرقة، تركزت على حارة البدو ومنطقة الفرن الآلي ومنطقة القطار.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد - في وقت سابق اليوم - بتعرض مدينة الرقة السورية لانفجارات عدة نتيجة قصف طائرات يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي.

وقال: “إن أماكن في منطقة الكسارات الواقعة قبالة مدينة الرقة على الضفة الجنوبية لنهر الفرات تعرضت أيضا لضربات استهدفت طرقا رئيسية ما تسبب بوقوع عدد كبير من القتلى والجرحى”.