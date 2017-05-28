السياحة تستصدر ضوابط حج تراعي مصلحة الحاج وتؤمن حج البسطاء2017-05-28 12:40:24
نجحت وزارة السياحة في استصدار ضوابط الحج للموسم الحالي، والتي راعت مصلحة الحاج وراحته وتأمين موسم حج ناجح يساعده على أداء المناسك براحه تامة، مع مراعاة مستويات سعرية مختلفة للمواطنين تساعد راغبي الحج من البسطاء، وليس الأغنياء فقط، على أداء المناسك، وهو ما يؤكد عليه دائما وزير السياحة يحيى راشد.
وأكدت الضوابط ضرورة أن يلتزم الحاج نفسه بالتعاقد مع شركة من الشركات الحاصلة على ترخيص وزارة السياحة، وأن يكون التعاقد في مقر الشركة، أى فروعها وليس عبر وسطاء، مع ضرورة إبرامه عقدا يتضمن البرنامج المتفق عليه والسعر المحدد له بالتفصيل، مع ضرورة الحصول على إيصال بقيمة المبلغ المسدد لحساب حج هذا العام ويكون ممهورا بخاتم الشركة.
وحددت الضوابط عدة مستويات للحج السياحي وتختلف تلك المستويات طبقاً للقرب والبعد من الحرم المكي، وكذا الخدمات المقدمة فحددت الضوابط بالنسبة لمستوى الخمس نجوم والتي تكون فنادقها في صف أول مباشر على الحرم وحتى 250م بسعر 105 آلاف جنيه، وبالنسبة للصف الثاني على الحرم من 250م وحتى 1250م بسعر 92 ألفا و500 جنيه، وبالنسبة للصف الثالث من 1250 وحتى 2000م بسعر 88 ألف جنيه.
وحددت الضوابط أنه بالنسبة لمستوى النجوم الأربع صف أول من الحرم وحتى 750م بسعر 78 ألف جنيه، وصف ثاني من 750م وحتى 1250م بسعر 75 ألف جنيه، وصف ثالث من 1250 وحتى 2000م بسعر 71 ألف جنيه.
وحددت الضوابط بالنسبة للمستوى الاقتصادي طيران موسم كامل مكة بفنادق وحتى 1250م بسعر 51 ألفا و500 جنيه، وموسم كامل مكة بفنادق من 1250م وحتى 2000م بسعر 49 ألفا و500 جنيه واقتصادي تحسين خمس نجوم بسعر 46 ألف جنيه واقتصادي تحسين أربع نجوم بسعر 44 ألف جنيه.
وحددت الضوابط سعر الحج البري الموسم الكامل مكة بفنادق وحتى 1250م بسعر 52 ألف و500 جنيه، وموسم كامل مكة بفنادق من 1250م وحتى 2000م بسعر 51 ألف جنيه، وبري تحسين خمس نجوم بسعر 48 ألف جنيه، وبري تحسين أربع نجوم بسعر 46 ألف جنيه.
ونجحت وزارة السياحة في الاتفاق مع المؤسسة الأهلية للطوافة، وهي الجهة المعنية بتقديم الخدمات للحجاج، على تقديم أفضل الخدمات لحجاج السياحة.
وأكدت ضوابط الوزارة على إيفاد لجان إلى الأراضي السعودية للإشراف والرقابة على مدى التزام الشركات السياحية بتنفيذ برامجها المتفق عليها في موسم الحج، وتوفير أفضل سبل الراحة والتواصل مع الحجاج من خلال مقر مكتب شئون حجاج السياحة بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وأيضاً المنافذ البرية والجوية، والتي تتواجد خلال موسمي العمرة والحج والتي يمكن من خلالها الحاج التواصل مع المكتب حال حدوث أي مشكلة، وكذا توجد غرفة عمليات دائمة أثناء الموسم بمقر وزارة السياحة ببرج مصر للسياحة ميدان العباسية بالقاهرة.
وقامت الوزارة بميكنة الخدمات الخاصة بملف الحج والعمرة من خلال تدشين موقع خدمات الحج والعمرة “ot.hajj.gov.eg”، فيتم إجراء قرعة إلكترونية علنية للمواطنين المتقدمين للحج، ويتم إعلان أسماء السادة الفائزين على هذا الموقع، مع سداد راغبي الحج مبلغ جدية الحجز وقدرة 20 ألف جنيه لمستوى الخمس نجوم، ومبلغ 15 ألف جنيه لمستوى الأربع نجوم، ومبلغ 10 آلاف جنيه للمستويين الاقتصادي والبري.
وأكدت الضوابط على اقتصار حالات الاستبدالات بعد إعلان نتيجة القرعة على حالات الوفاة والحالات المقيدة للحرية بمقتضى حكم قضائي نافذ، شرط أن تكون بتاريخ لاحق على إعلان النتيجة منعا لأي تلاعبات.
وتم الإعلان عن مقار وأرقام تليفونات بعثة وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية:
- مكة المكرمة: فندق أبراج مريديان مكة ــ الكائن بمنطقة كدي ت: 555085182/ 00966/ 00966555079309/.. ف: 00966125395555
- المدنية المنورة: فندق روف (هوليداي فيلا سابقا) ــ المنطقة الشمالية ت/ 00966555386899.. ف/00966148291802
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