اعتمد محافظ السويس اللواء أحمد حامد ، اليوم الأحد، نتائج الشهادات الابتدائية والإعدادية بالمحافظة للعام الدراسي الحالي، وبلغت نسبة النجاح في الشهادة الابتدائية 90.7 %، وفي الشهادة الإعدادية 75.8%.

صرح بذلك وكيل وزارة التربية والتعليم عبد الحافظ وحيد، مضيفا إنه سيتم تكريم أوائل الشهادات الابتدائية والإعدادية..معربا عن تهنئة المحافظ للطلاب الناجحين ومطالبة مديرية التربية والتعليم ببذل المزيد من الجهد للارتقاء بالعملية التعليمية.