 Moheet on google
الأحد 28 مايو 2017 02:05 مساءً
روابط سريعة
اعتماد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية في السويس
اللواء أحمد حامد، محافظ السويس،‎

اعتماد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية في السويس

2017-05-28 12:29:16
أ ش أ

اعتمد محافظ السويس اللواء أحمد حامد ، اليوم الأحد، نتائج الشهادات الابتدائية والإعدادية بالمحافظة للعام الدراسي الحالي، وبلغت نسبة النجاح في الشهادة الابتدائية 90.7 %، وفي الشهادة الإعدادية 75.8%.

صرح بذلك وكيل وزارة التربية والتعليم عبد الحافظ وحيد، مضيفا إنه سيتم تكريم أوائل الشهادات الابتدائية والإعدادية..معربا عن تهنئة المحافظ للطلاب الناجحين ومطالبة مديرية التربية والتعليم ببذل المزيد من الجهد للارتقاء بالعملية التعليمية.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3