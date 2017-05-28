أعلن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون أنه ينظر إلى روسيا باحترام، جاء ذلك على أعتاب زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى باريس. حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

وقال ماكرون فى حديث أدلى به لصحيفة “Journal Du Dimanche” الأسبوعية: “أنظر باحترام إلى روسيا. لقد دعوت الرئيس فلاديمير بوتين لزيارة فرنسا فى إطار العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا المستمرة على مدى 300 عام”.

وأضاف ماكرون قائلا:”حوارى مع بوتين سيتسم بطابع الإلحاح وخلاله سنتطرق إلى كافة المشاكل”.

وعلق ماكرون على المباحثات مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وأشار إلى أن الأخير أبدى رغبة فى تفهم الأمور والاستماع لمحاوريه باهتمام وقال:” إنه سياسى منفتح أكثر مما يعتقد البعض ويفضل الاتصالات المباشرة ويمكنه إدخال التغيير فى مواقفه. وأعتقد أنى أستطيع إقامة علاقات ودية وحميمية معه “.

وردا على سؤال حول إجراءات توفير وضمان الأمن فى الغرب قال:” نحن فى خضم التهديدات الإرهابية ونعلم أن خصومنا يحاولون استغلال ضعف الديمقراطيات الكبرى ولذلك من المهم جدا أن يتمكن الناتو ومجموعة الدول السبع الكبار من التوصل إلى توافق مع ملاحظة وجود اختلاف فى المسالك لدى الحلفاء نحو هذه المشكلة وخاصة فى الفترة الأخيرة”.