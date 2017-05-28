طرحت المطربة وعد البحري، دعاء دينيا جديدا، وذلك بمناسبة شهر رمضان الكريم .

وقال المنتج أحمد البنا – للنشرة الفنية بوكالة أنباء الشرق الأوسط – إن الدعاء الديني “بتطمن قلبي” يأتي في إطار الاحتفاء بشهر رمضان المعظم، حيث يحرص بعض المطربين في هذه المناسبة، على طرح أعمالهم الغنائية الدينية والأدعية، لافتا إلى أن الدعاء من كلمات السيد على وألحان أحمد البرازيلي، وتوزيع محمد عمار.

وكانت وعد البحري قد طرحت مؤخرا أغنية جديدة بعنوان “أحب أطمنك”، قبيل الزيارة الأخيرة للبابا فرانسيس بابا الفاتيكان إلى مصر، حيث حملت كلماتها معاني الارتباط والأخوة بين المسلمين والأقباط، ومن كلمات مصطفي مرسي، وألحان أشرف سالم، توزيع شريف منصور .