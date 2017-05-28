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غرق «مركب صيد» في بورسعيد.. والبحث عن 5 مفقودين
غرق مركب صيد

غرق «مركب صيد» في بورسعيد.. والبحث عن 5 مفقودين

2017-05-28 11:30:55

تعرض مركب الصيد “حرية البحار”، التابع لأسطول عزبة البرج في محافظة دمياط، للغرق، بالقرب من سواحل محافظة بورسعيد.

واصطدم المركب، الذي كان يتواجد على متنه 7 “صيادين”، بباخرة كانت تبحر بالقرب منه، في عرض المياه؛ ما أدى إلى غرقه.

وتمكنت قوات الإنقاذ، من انتشال اثنين من طاقم المركب؛ ولايزال البحث جار عن الـ5 الآخرين.

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