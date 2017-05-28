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استئناف «حركة القطارات» في سوهاج
محطة قطار

استئناف «حركة القطارات» في سوهاج

2017-05-28 11:24:55

استأنفت حركة القطارات على خط السكة الحديد في محافظة سوهاج بعد إصلاح عطل قطار رقم 1903 أسوان القاهرة بمحطة السكة الحديد بطنطا، وتبين أن توقف حركة القطارات جاء نتيجة تعطل القطار بسبب عطل فني بالجرار وتم ضم جرار بديل واستأنف القطار سيره متجاوزًا لمدة ساعة ولم ينتج عن ذلك ثمة تجاوزات بحركة سير باقي القطارات.

تم اتخاذ كل الإجراءات التأمينية لتأمين القطار أثناء فترة توقفه وتم التنسيق وقسم شرطة النقل والمواصلات بسوهاج، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1269 إداري القسم لسنة 2017 وجارٍ العرض على النيابة العامة.

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