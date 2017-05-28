هنأ الفنان السوري تيم حسن جمهوره من خلال نشر مقطع فيديو عرضه بصفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهر تيم في الفيديو، وهو يقول: “كل سنة وأنتم سالمين وأمان وسعادة ومبروك عليكم الشهر الكريم.. وإن شاء الله رمضان اللي جاي يكون أحسن وأفضل في بلدنا سوريا”.

يذكر أن الفنان تيم حسن يعرض له خلال شهر رمضان مسلسل “الهيبة”، الذي يتقاسم بطولته مع نادين نجيم، ويشارك فيه نخبة من الممثلين اللبنانيين والسوريين، من بينهم منى واصف وأويس مخللاتي وهند خضرا وعبده شاهين.