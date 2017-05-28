تستكمل أسرة مسلسل “وكلنها ولعة”، تصوير مشاهد أحداث العمل في إحدى الفيلات بطريق المريوطية .

وقالت المخرجة تغريد العصفوري – للنشرة الفنية بوكالة أنباء الشرق الأوسط – إنها تواصل تصوير أحداث المسلسل بمنطقة المريوطية، لافتة إلى أنها أوشكت على الانتهاء من العمل، حيث لم يتبق لها سوى 20 % من أحداث المسلسل .

وكانت الشركة المنتجة قد قامت بتغيير اسم العمل من “سبع صنايع” إلى “وكلنها ولعة”، ويقوم ببطولته كل من شريف رمزى ومي سليم .

ويستضيف المسلسل ٣٠ نجما من نجوم الصف الأول في العالم العربي كضيوف شرف داخل الأحداث، وقد شارك في الإنتاج شركة شادوز للإنتاج الفنى - التي يمتلكها الفنان أحمد حلمى- وشركة ” Front Row “، والمجلس الوطني الكويتي للسينما، ومن المقرر عرضه عبر موقع ” iflix ” على الإنترنت.

وتدور أحداث المسلسل حول حياة 4 عائلات تعيش في مبنى آيل للسقوط في منطقة التجمع الخامس الشهيرة بالقاهرة، وتظهر محاولاتهم لإصلاح المبنى المنهار، كما يناقش المشكلات التي تهم المواطن مثل الغلاء وارتفاع الأسعار واختلاف العادات والتقاليد وتأثير ذلك على المجتمع وغيره من خلال حلقات منفصلة متصلة.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من إنجي وجدان، وياسر الطوبجي، وخالد عليش، ومحمد متولي، إخراج تغريد العصفوري، ومادي بادي، وتم الانتهاء من تصوير حلقات عدد من النجوم ضيوف الشرف وهم محمد فؤاد، فيفي عبده، وهشام عباس، حسن الرداد، آيتن عامر، مى كساب، حمدى الميرغنى، أكرم حسنى، دلال عبد العزيز، شيماء سيف، أحمد فتحى، هانى رمزى، رانيا يوسف، ونيكول سابا.