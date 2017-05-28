أكدت جيلان جبر الكاتبة الصحفية وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، أنه من المتوقع أن تشهد المنطقة العربية العديد من التغييرات على كافة المستويات خلال الأيام القادمة.

وأشارت “جبر” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح أون”، المذاع عبر فضائية “أون لايف”، اليوم الأحد، إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد عزمه محاربة الإرهاب بقوة، مضيفة أنه قام بتسمية الجماعات المسلحة والمليشيات العسكرية التي تدعم الإرهاب بجماعات الموت عكس خطة نظيره السابق باراك أوباما.

وأكدت أن هناك واجهة جديدة ستتشكل في المنطقة، وسيتم تكثيف العمليات الإرهابية خلال الفترة المقبلة، للضغط على كل هذه المحاولات الجادة للقضاء على الإرهاب، مشددا على أن هناك مرحلة تحديد مصير آتية خلال الفترة القادمة.