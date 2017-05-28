يلتقي في العاشرة مساء اليوم الاحد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع الداخلية بستاد بتروسبورت في الجولة 30 للدوري الممتاز.

يدخل ابناء الفانلة البيضاء، المباراة بهدف مواصلة الإنتصارات المحلية في محاولة للحاق بفريق مصر المقاصة صاحب الوصافة في جدول ترتيب الدوري، بعد أن حقق الزمالك الفوز في مباراته الأخيرة بالبطولة علي حساب وادي دجلة بهدفين لهدف، ليرفع رصيده الي النقطة 54 في المركز الثالث وبفارق 9 نقاط عن الفريق الفيومي .

استعد الزمالك للمباراة عقب العودة من تونس بعد التعادل مع فريق اهلي طرابلس الليبي سلبياً في غطار مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات لدوري ابطال إفريقيا .

وحصل اللاعبين علي راحة لمدة يوم واحد، وأستأنف الفريق تدريباته أمس الأول مكتمل الصفوف بعد تماثل ايمن حفني وشوقي السعيد وإسلام جمال للشفاء .

وحرص ايناسيو علي تصحيح أخطاء اللاعبين في اللقاء الإفريقي، خاصة إضاعة الفرص السهلة وعدم الضغط بقوة علي المنافس في وسط ملعبه مركزاً علي الخطة التي سيواجه بها الداخلية والتي ستكون هجومية معتمداً علي الضغط من عدة جهات ومحاولة محاصرة المنافس في وسط ملعبه لإحراز هدف مبكر يمكن الفريق من السيطرة علي مجريات الامور داخل المستطيل الأخضر .