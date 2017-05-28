 Moheet on google
الأحد 28 مايو 2017 12:06 مساءً
روابط سريعة
الليلة.. الزمالك يصطدم بـ«كمين» الداخلية
تدريبات الزمالك

الليلة.. الزمالك يصطدم بـ«كمين» الداخلية

2017-05-28 11:20:20

يلتقي في العاشرة مساء اليوم الاحد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع الداخلية بستاد بتروسبورت في الجولة 30 للدوري الممتاز.

يدخل ابناء الفانلة البيضاء، المباراة بهدف مواصلة الإنتصارات المحلية في محاولة للحاق بفريق مصر المقاصة صاحب الوصافة في جدول ترتيب الدوري، بعد أن حقق الزمالك الفوز في مباراته الأخيرة بالبطولة علي حساب وادي دجلة بهدفين لهدف، ليرفع رصيده الي النقطة 54 في المركز الثالث وبفارق 9 نقاط عن الفريق الفيومي .

استعد الزمالك للمباراة عقب العودة من تونس بعد التعادل مع فريق اهلي طرابلس الليبي سلبياً في غطار مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات لدوري ابطال إفريقيا .

وحصل اللاعبين علي راحة لمدة يوم واحد، وأستأنف الفريق تدريباته أمس الأول مكتمل الصفوف بعد تماثل ايمن حفني وشوقي السعيد وإسلام جمال للشفاء .

وحرص ايناسيو علي تصحيح أخطاء اللاعبين في اللقاء الإفريقي، خاصة إضاعة الفرص السهلة وعدم الضغط بقوة علي المنافس في وسط ملعبه مركزاً علي الخطة التي سيواجه بها الداخلية والتي ستكون هجومية معتمداً علي الضغط من عدة جهات ومحاولة محاصرة المنافس في وسط ملعبه لإحراز هدف مبكر يمكن الفريق من السيطرة علي مجريات الامور داخل المستطيل الأخضر .

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3