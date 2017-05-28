أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن العمر المتوقع عند الميلاد للإناث خلال عام 2016 بلغ (73.3 سنة).

وأوضح الإحصاء - اليوم الأحد في بيان له ليعلن أهم المؤشرات الصحية للمرأة المصرية وذلك بمناسبة اليوم العالمى “من أجل تنمية صحة المرأة” حيث يتم استعراض الوضع الصحي الراهن للمرأة في دول العالم المختلفة، وقد بدأ الاحتفال بهذا اليوم بمناسبة اجتماع أعضاء الشبكة العالمية للمرأة من أجل الحقوق الإنجابية فى كوستاريكا عام 1987 والذي تم فيه تحديد 28 مايو يوماً عالمياً من أجل تنمية صحة المرأة- أن معدل الوفيات بلغ 6 حالات لكل ألف من الإناث عام 2015، مشيرا إلى ارتفاع معدل وفيات الإناث من 5.6 لكل ألف من الإناث عام 2008 إلى 6.0 لكل ألف من الإناث عام 2015.

وأشار إلى أن حوالي نصف وفيات الإناث بسبب أمراض الجهاز الدوري عام 2015، لتسجل أعلى نسبة بنحو 48.6٪ مقابل 40.7٪ عام 2010، يليها نسبة الوفيات بسبب أمراض الجهاز الهضمي حيث بلغت 8.7٪ من إجمالى وفيات الإناث عام 2015 مقابل 8.6٪ عام 2010، كما تلاحظ ارتفاع نسبة وفيات الإناث بسبب أمراض الجهاز التنفسي 7.9٪ مقابل 5.7٪، وبلغت نسبة وفيات الإناث بسبب الأورام 6.1% في كل من عامى 2010، 2015.

وكانت أقل نسبة لوفيات الإناث بسبب الحمل والولادة والنفاس حيث بلغت 0.2٪ في كل من عامي 2010، 2015.. وبين أن معدل وفيات الأمهات بلغ 49 سيدة لكل مائة ألف مولود حي عام 2015.

ووفقا لبيانات مسح الدخل والإنفاق والاستهلاك عام 2015، فإن 0.3% من الإناث مدخنات من إجمالي المدخنين في المجتمع حيث تبلغ النسبة الإجمالية للمدخنين 17.8%، وبلغت نسبة الإناث المدخنات في الحضر (0.4% ) ضعف نسبتهن في الريف التي بلغت (0.2%).

ولفت إلى أن بيانات مسح التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعي عام 2015 أظهرت أن 61.2% من النساء (18-64 سنة) ذكرن بأنهن لم يتعرضن لمشاكل صحية بينما 24.1% يعانين من أمراض مزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، لافتا إلى أن 33.8% من النساء (18-64 سنة) اللاتي يعانين من أمراض مزمنة أميات بينما 14.0% منهن حاصلات على مؤهل جامعي فأعلى، 22.9% حاصلات على تعليم إبتدائي/إعدادي.