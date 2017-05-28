بعد انتقاده لشيوخ سلفيين وأفكار «أبن تيمية» .. باسم يوسف يهاجم «نشطاء إسلاميين»2017-05-28 11:27:27
انتقد الإعلامي الساخر باسم يوسف الرافضين لتدوينته الأخيرة التي هاجم فيها بعض الشيوخ والدعاة والأفكار على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.
وقال باسم يوسف من خلال تدوينه له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “انا سعيد جدا بالبوست الأخير اللي انا كتبته لانه طلع (.....) ودواعش من البلاعات”.
وأضاف: “الغريبة ان الواحد ما شتمش في دين و لا قران .انا لعنت فكر شيوخ بشر معمولهم كهنوت.. و ده كان كافي ان المسلمين الغيورين على دينهم يشتموا زي (الحوارتجية) غيرة على الدين. انتم اوسخ دعاية لأي دين او عقيدة”.
وتابع قائلا: “انا مبسوط ان كل شوية ناس زي دي تطلع و الواحد ينضف صفحته منهم، و منهم نشطاء اسلاميين كانوا بيجروا عليا عشان ياخذوا صور معايا و ايّام (أيد واحدة و اسمعوا منا و لا تسمعوا عنا) و بعدين بقوا ارهابيين بامتياز، مقدرتش اعمل بلوك لـ(......) كلهم بس الوقت مفتوح لغاية اخر رمضان، قرب عشان تاخد البلوك و تريح دماغنا. تعالوا ياللا وروا سماحة الدين و انه دين سلام بأنكم تشتموا زي الصيع تعالوا فرجوا الناس على وساختكم كمان” .
وكان باسم يوسف قد هاجم بعض الشيوخ السلفيين والازهر والكنيسة، وأفكار سيد قطب وأبن تيمية وأبن القيم، من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تعليقا على هجوم المنيا.
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