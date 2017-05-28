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بالفيديو.. عبد الباسط حمودة: رامز مستقصدني وجالي البيت وقاللي تعالى برنامجي أنت بتعمل مشاهدة
عبد الباسط حمودة

بالفيديو.. عبد الباسط حمودة: رامز مستقصدني وجالي البيت وقاللي تعالى برنامجي أنت بتعمل مشاهدة

2017-05-28 11:15:58

قال المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة خلال لقائه ببرنامج «ليالى رمضان» تقديم الفنانة هيدي كرم وانتصار المذاع على فضائية «القاهرة والناس»: «رامز جلال مستقصدنى، وبيقولى أنا بعشقك وبموت فيك وأروح ألاقى المقلب ويوكلنى الأونطة».

وأضاف :«بكيت في برنامج رامز بيلعب بالنار وبعد اكتشافى المقلب قولت لرامز جلال هولع فيك، ولكنه فص ملح وداب، ومن ساعتها حلفت 100 يمين إنى مظهرش معاه تانى وجالى البيت وبيقولي أنت بتعمل معايا مشاهدة عالية ومرضتش أشارك معاه».



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