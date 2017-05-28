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تحديد أماكن «التحقيق» مع الطلاب المخالفين في الامتحانات
وزارة التربية والتعليم في مصر

تحديد أماكن «التحقيق» مع الطلاب المخالفين في الامتحانات

2017-05-28 11:14:38

قال الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة إنه بالنسبة لمكان التحقيق مع الطلاب المخالفين في امتحانات الثانوية العامة سيكون محددا داخل اللجنة.

وأوضح حجازي أنه تم تحديد مكان قريب من رئيس لجنة سير الامتحان، بعيدًا عن حجرات الامتحان ضمًانا لسرية التحقيق، لافتا إلى أن عضو الشئون القانونية في كل لجنة هو الذي سيتولى التحقيق مع الطالب المخالف.

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