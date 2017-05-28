مواعيد تسليم أراضي «القرعة التكميلية» بالعاشر2017-05-28 11:03:50
صرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيتم تسليم قطع الأراضى السكنية، للفائزين بالقرعة التكميلية لأراضى الإسكان الاجتماعي، بمدينة العاشر من رمضان، والتي تم إجراؤها في الفترة من 9/1/2017 : 24/1/2017، وذلك ابتداء من يوم الأحد المقبل والموافق 4/6/2017 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 28/11/2017.
وقال المهندس عادل سعيد النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان،: سيتم تسليم قطع أراضى المجاورة 4، حى 32، من 1 : 50، يوم الأحد 4/6/2017، والقطع من 51 : 100، يوم الإثنين 5/6/2017، والقطع من 101 : 150، يوم الثلاثاء 6/6/2017، والقطع من 151 : 200، يوم الأربعاء 7/6/2017، والقطع من 201 : 250، يوم الخميس 8/6/2017، والقطع من 251 : 300، يوم الأحد 11/6/2017، والقطع من 301 : 350، يوم الإثنين 12/6/2017، والقطع من 351 : 400، يوم الثلاثاء 13/6/2017، والقطع من 401 : 450، يوم الأربعاء 14/6/2017، والقطع من 451 : 500، يوم الخميس 15/6/2017، والقطع من 501 : 550، يوم الأحد 18/6/2017، والقطع من 551 : 600، يوم الإثنين 19/6/2017، والقطع من 601 : 650، يوم الثلاثاء 20/6/2017، والقطع من 651 : 700، يوم الأربعاء 21/6/2017، والقطع من 701 : 724، يوم الخميس 22/6/2017.
وأضاف: سيتم تسليم قطع أراضى المجاورة 1، حى 28، من 1 : 50، يوم الأحد 2/7/2017، والقطع من 51 : 100، يوم الإثنين 3/7/2017، والقطع من 101 : 150، يوم الثلاثاء 4/7/2017، والقطع من 151 : 200، يوم الأربعاء 5/7/2017، والقطع من 201 : 250، يوم الخميس 6/7/2017، والقطع من 251 : 300، يوم الأحد 9/7/2017، والقطع من 301 : 350، يوم الإثنين 10/7/2017، والقطع من 351 : 400، يوم الثلاثاء 11/7/2017، والقطع من 401 : 450، يوم الأربعاء 12/7/2017، والقطع من 451 : 496، يوم الخميس 13/7/2017
وقطع أراضى المجاورة 2، حي 28، من 1 : 50، يوم الأحد 16/7/2017، والقطع من 51 : 100، يوم الإثنين 17/7/2017، والقطع من 101 : 150، يوم الثلاثاء 18/7/2017، والقطع من 151 : 200، يوم الأربعاء 19/7/2017، والقطع من 201 : 250، يوم الخميس 20/7/2017، والقطع من 251 : 300، يوم الإثنين 24/7/2017، والقطع من 301 : 350، يوم الثلاثاء 25/7/2017، والقطع من 351 : 400، يوم الأربعاء 26/7/2017، والقطع من 401 : 450، يوم الخميس 27/7/2017، والقطع من 451 : 477، يوم الأحد 30/7/2017.
وأوضح المهندس عادل سعيد النجار، أنه سيتم تسليم قطع أراضى المجاورة 3، حى 28، من 1 : 50، يوم الإثنين 31/7/2017، والقطع من 51 : 100، يوم الثلاثاء 1/8/2017، والقطع من 101 : 150، يوم الأربعاء 2/8/2017، والقطع من 151 : 200، يوم الخميس 3/8/2017، والقطع من 201 : 250، يوم الأحد 6/8/2017، والقطع من 251 : 300، يوم الإثنين 7/8/2017، والقطع من 301 : 350، يوم الثلاثاء 8/8/2017، والقطع من 351 : 400، يوم الأربعاء 9/8/2017، والقطع من 401 : 450، يوم الخميس 10/8/2017، والقطع من 451 : 500، يوم الأحد 13/8/2017، والقطع من 501 : 550، يوم الإثنين 14/8/2017، والقطع من 551 : 589، يوم الثلاثاء 15/8/2017
وقطع أراضى المجاورة 4، حي 28، من 1 : 50، يوم الأربعاء 16/8/2017، والقطع من 51 : 100، يوم الخميس 17/8/2017، والقطع من 101 : 200، يوم الأحد 20/8/2017، والقطع من 201 : 300، يوم الإثنين 21/8/2017، والقطع من 301 : 400، يوم الثلاثاء 22/8/2017، والقطع من 401 : 500، يوم الأربعاء 23/8/2017، والقطع من 501 : 600، يوم الخميس 24/8/2017، والقطع من 601 : 707، يوم الأحد 27/8/2017.
وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، إلى أنه سيتم تسليم قطع أراضى المجاورة 5، حى 28، من 1 : 100، يوم الإثنين 28/8/2017، والقطع من 101 : 200، يوم الثلاثاء 29/8/2017، والقطع من 201 : 300، يوم الأحد 10/9/2017، والقطع من 301 : 400، يوم الإثنين 11/9/2017، والقطع من 401 : 505، يوم الثلاثاء 12/9/2017، وقطع أراضى المجاورة 1، حى 29، من 1 : 100، يوم الأربعاء 13/9/2017، والقطع من 101 : 200، يوم الخميس 14/9/2017، والقطع من 201 : 300، يوم الأحد 17/9/2017
والقطع من 301 : 400، يوم الإثنين 18/9/2017، والقطع من 401 : 500، يوم الثلاثاء 19/9/2017، والقطع من 501 : 569، يوم الأحد 24/9/2017، وقطع أراضى المجاورة 3، حى 29، من 1 : 100، يوم الإثنين 25/9/2017، والقطع من 101 : 200، يوم الثلاثاء 26/9/2017، والقطع من 201 : 300، يوم الأربعاء 27/9/2017، والقطع من 301 : 400، يوم الخميس 28/9/2017، والقطع من 401 : 473، يوم الأحد 1/10/2017
وقطع أراضى المجاورة 4، حى 29، من 1 : 100، يوم الإثنين 2/10/2017، والقطع من 101 : 200، يوم الثلاثاء 3/10/2017، والقطع من 201 : 300، يوم الأربعاء 4/10/2017، والقطع من 301 : 400، يوم الأحد 8/10/2017، والقطع من 401 : 500، يوم الإثنين 9/10/2017، والقطع من 501 : 600، يوم الثلاثاء 10/10/2017، والقطع من 601 : 636، يوم الأربعاء 11/10/2017.
وأضاف: سيتم تسليم قطع أراضى المجاورة 1، حى 30، من 1 : 100، يوم الخميس 12/10/2017، والقطع من 101 : 200، يوم الأحد 15/10/2017، والقطع من 201 : 300، يوم الإثنين 16/10/2017، والقطع من 301 : 407، يوم الثلاثاء 17/10/2017، وقطع أراضى المجاورة 2، حى 30، من 1 : 100، يوم الأربعاء 18/10/2017، والقطع من 101 : 200، يوم الخميس 19/10/2017، والقطع من 201 : 300، يوم الأحد 22/10/2017، والقطع من 301 : 400، يوم الإثنين 23/10/2017، والقطع من 401 : 500، يوم الثلاثاء 24/10/2017
والقطع من 501 : 543، يوم الأربعاء 25/10/2017، وقطع أراضى المجاورة 4، حى 30، من 1 : 100، يوم الخميس 26/10/2017، والقطع من 101 : 200، يوم الأحد 29/10/2017، والقطع من 201 : 300، يوم الإثنين 30/10/2017، والقطع من 301 : 400، يوم الثلاثاء 31/10/2017، والقطع من 401 : 500، يوم الأربعاء 1/11/2017، والقطع من 501 : 600، يوم الخميس 2/11/2017، والقطع من 601 : 700، يوم الأحد 5/11/2017، والقطع من 701 : 800، يوم الإثنين 6/11/2017، والقطع من 801 : 900، يوم الثلاثاء 7/11/2017، والقطع من 901 : 920، يوم الأربعاء 8/11/2017، وقطع أراضى المجاورة 1، حى 31، من 1 : 100، يوم الخميس 9/11/2017، والقطع من 101 : 200، يوم الأحد 12/11/2017، والقطع من 201 : 300، يوم الإثنين 13/11/2017، والقطع من 301 : 410، يوم الثلاثاء 14/11/2017، والقطع من 411 : 516، يوم الأربعاء 15/11/2017.
وأكد المهندس عادل سعيد النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أنه تم تخصيص الأيام من الخميس 16/11/2017 : الثلاثاء 28/11/2017، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة.
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