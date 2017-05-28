أبلغت الهند منظمة الصحة العالمية بوجود حالات إصابة بفيروس زيكا ،ويتعين بذل جهود لتعزيز المراقبة.

وقالت المنظمة - طبقا لقناة سكاي نيوز بالعربية اليوم الأحد- إن وزارة الصحة الهندية أبلغت في 15 مايو الجاري عن 3 اصابات مؤكدة في ولاية غوجارات الغربية.

وأشارت وزارة الصحة الهندية إلي أنه تم اكتشاف الحالة الثالثة في يناير الماضي.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن هذه النتائج تشير إلى انخفاض مستوى انتقال فيروس زيكا، فى حين أن هذه النتائج لا تغير تقييم الخطر العالمي.