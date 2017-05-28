قال ماهر عبد العزيز رئيس مجلس إدارة راديو النيل إن الدكتور زاهي حواس انتهى من تسجيل حلقات برنامجه الذي يذاع يوميا على راديو هيتس 88،2 fm طوال شهر رمضان الكريم بعنوان “آثار وأسرار مع زاهي حواس” .

وأوضح عبد العزيز أن حواس يقدم في خمس دقائق العادات والتقاليد الرمضانية عند الشعب المصري من الدولة الفاطمية وحتى الحملة الفرنسية، مؤكدا أن الشعب المصري حافظ على عادات وتقاليد من العصر الفرعوني حتى اليوم، بحسب وكالة أنباء “الشرق الأوسط”.

وأضاف أن الدكتور علوى آمين أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر والقمص بولس عويضة أستاذ القانون الكنسى قد انتهيا من تسجيل حلقات برنامجهما الرمضاني “رمضان محبة”، والذي تقدمه شركة راديو النيل للعام الثالث على التوالي وتم اختيار إذاعة شعبي “95 fm ” ليذاع عليها.

ويتناول البرنامج القيم الأخلاقية والإنسانية في الإسلام و المسيحية ليسبق بذلك الكثير من الذين يتحدثوا في هذا الأمر ويكون ركيزة من ركائز تجديد الخطاب الديني، والبرنامج من إعداد الكاتب محمد نبيل ويذاع يوميا في رمضان20 :6 مساء.