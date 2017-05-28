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المرصد: طائرات التحالف الدولي تقصف عدة أماكن بمدينة الرقة السورية
التحالف الدولي

المرصد: طائرات التحالف الدولي تقصف عدة أماكن بمدينة الرقة السورية

2017-05-28 11:24:40
وكالات

  أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بتعرض مدينة الرقة السورية لانفجارات عدة نتيجة قصف طائرات يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي.
ونقلت قناة “الحرة” الأمريكية اليوم الأحد عن المرصد - الذي يتخذ من لندن مقرا له - قوله إن أماكن في منطقة الكسارات الواقعة قبالة مدينة الرقة على الضفة الجنوبية لنهر الفرات تعرضت أيضا لضربات استهدفت طرقا رئيسية ما تسبب بوقوع عدد كبير من القتلي والجرحى.
من ناحية أخرى، استمرت الاشتباكات العنيفة بين قوات سوريا الديمقراطية وبين مسلحي تنظيم “داعش” علي عدة محاور في محيط مزرعة الأسدية على بعد نحو 3 كيلومترات شمال مدينة الرقة.

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