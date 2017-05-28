كشفت التقارير الصادرة عن جهات التدريب التابعة لوزارة التجارة والصناعة، والتي تتضمن مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني ومجلس التدريب الصناعي ومركز تدريب التجارة الخارجية عن قيام تلك الجهات بتكثيف جهودها وأنشطتها التدريبية خلال شهر أبريل الماضي، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة لتعزيز التجارة الخارجية والتنمية الصناعية.

وقال قابيل إن الوزارة تولى حالياً أهمية كبيرة لمنظومة التدريب الفني والمهني والتي تسهم بصورة مباشرة في تعزيز منظومة التنمية الصناعية وزيادة تنافسية الصناعة الوطنية محلياً وعالمياً، مشيراً إلى أن جهات التدريب بالوزارة توفر احتياجات كافة الصناعات من الكوادر المهنية المؤهلة القادرة على تشغيل وإدارة قاطرة الصناعات المصرية في مختلف المجالات.

وأضاف الوزير أن التدريب يعد أحد العناصر المؤثرة في الإنتاج ويمثل ركيزة أساسية في دعم وتطوير القطاع الإنتاجي سواء السلعي أو الخدمي، لافتاً إلى أن استراتيجية الوزارة تستهدف تعزيز الأنشطة التدريبية والتوفيق بين سوق العرض والطلب وتحسين ظروف العمل لضمان تحقيق إنتاجية مرتفعة وتنمية مستدامة.

وقال محمود الشربينى المدير التنفيذى لمجلس التدريب الصناعي إن المجلس قام خلال شهر أبريل الماضي بتدريب 695 متدرباً في قطاعات الصناعات الهندسية والتصدير والحرف اليدوية والتراثية وريادة الأعمال والاتصالات، مشيراً إلى أن البرامج التدريبية التى نفذها المجلس شملت محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الاحمر والدقهلية وكفر الشيخ، بالإضافة إلى محافظات الغربية والمنوفية ودمياط والشرقية فضلاً عن الإسكندرية والبحيرة ومطروح.

وأضاف الشربيني أن المجلس ساهم خلال الشهر الماضي أيضاً في توفير 1913 فرصة عمل جديدة في قطاعات التجارة والصناعات الهندسية والملابس الجاهزة والمنسوجات والتغليف ومواد التشييد والبناء بالاضافة إلى قطاعات التصدير والحرف اليدوية والصناعات الكيماوية والصناعات الغذائية.

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وأوضح أن المجلس قام خلال الـ10 شهور الأولى من العام المالي الحالى بتدريب 5 آلاف و524 متدرباً في القطاعات المهنية والإدارية وقطاع الجودة، مشيراً إلى أن المجلس قام خلال نفس الفترة بتوفير 14 ألفا و90 فرصة عمل جديدة في مختلف المجالات الصناعية.

ومن جانبه أوضح المهندس أحمد الغمازي رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني أن المصلحة نفذت خلال شهر أبريل الماضي 17 برنامجاً تدريبياً لعدد 171 دارسا من 17 شركة صناعية مختلفة، لافتاً إلى أنه يجري متابعة وتنفيذ خطة التدريب العملي والدراسة النظرية حسب الخطة الموضوعة من قبل المصلحة ومتابعة طلبة التدريب التطبيقي للشركة.

ومن ناحية أخرى أوضحت هالة جدامى المدير التنفيذى لمركز تدريب التجارة الخارجية أنه تم عقد 10 دورات تدريبية لمزاولة أنشطة التصدير لـ 268 متدربا من الراغبين في القيد بسجل المصدرين و8 دورات أخرى للراغبين في القيد بسجل المصدرين بمحافظات القاهرة ودمياط وطنطا.

وفى إطار مشروع التدريب والتشغيل من أجل التصدير أشارت إلى أنه تم تدريب 21 شابا من الراغبين في العمل بشركات التصدير المصرية.