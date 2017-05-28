الأرصاد: غدا طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى2017-05-28 11:16:18
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة .
وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيهما مابين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية .
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :
الصغرى العظمى
القاهرة 21 33
الإسكندرية 20 28
مطروح 17 23
بورسعيد 21 28
دمياط 20 28
بلطيم 20 27
الإسماعيلية 19 34
السويس 20 34
العريش 18 29
نخل 16 34
طابا 21 34
الطور 22 34
مرسى علم 25 36
الغردقة 26 37
شرم الشيخ 27 37
رفح 17 28
كاترين 16 29
سيوة 19 31
المنيا 20 35
الفيوم 22 34
رأس سدر 22 34
أبوسمبل 24 43
وسط الدلتا 20 33
أسيوط 22 37
سوهاج 23 38
الأقصر 25 41
أسوان 27 43
شلاتين 24 38
حلايب 26 36
الوادى الجديد 23 43
قنا 25 40
نويبع 23 35
السلوم 16 24
أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:
الصغرى العظمى
مكة المكرمة 32 46
المدينة 29 42
الرياض 26 43
المنامة 32 37
أبوظبى 29 40
الدوحة 23 42
الكويت 32 46
دمشق 14 33
بيروت 22 27
عمان 17 33
القدس 17 30
غزة 21 31
بغداد 25 42
مسقط 34 40
صنعاء 17 29
الخرطوم 30 40
طرابلس 18 26
تونس 17 29
الجزائر 17 23
الرباط 15 23
نواكشوط 25 33
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:
الصغرى العظمى
أنقرة 10 23
اسطنبول 15 22
اسلام اباد 25 42
نيودلهى 28 40
جاكرتا 25 30
بكين 18 29
كوالامبور 25 33
طوكيو 18 26
أثينا 18 26
روما 13 28
باريس 14 28
مدريد 16 26
برلين 17 16
لندن 14 23
مونتريال 12 18
موسكو 11 22
نيويورك 15 24
واشنطن 17 26
-
مقتل 29 مسلحا من "داعش" في غارة جوية عراقية غربي الموصل
أفاد مسؤول أمني عراقي اليوم الأحد، بمقتل ٢٩ مسلحا من تنظيم داعش خلال عملية إسناد جوي لقوات الحشد الشعبي في قضاء البعاج غرب مدينة الموصل. وقال المسئول - وفقا لقناة ...Sun, 28 May 2017 08:24:36 GMT
-
«المرور»: حادث بـ«نفق السلام» وتوقعات بحدوث كثافات خلال فترة الظهيرة
توقع النقيب مصطفى عبد الحاكم مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، حدوث كثافات مرورية عقب الساعة الثانية ظهرا كمعتاد الكثافات خلال شهر رمضان، مشيرا إلى أن ...Sun, 28 May 2017 07:54:58 GMT
-
تفاصيل «هجوم المنيا» الإرهابي.. استهداف 3 حافلات للأقباط
كشف عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، مجدي ملك، تفاصيل الهجوم الإرهابي الذي استهدف عشرات الأقباط، صباح اليوم الجمعة، بالطريق الصحراوي الغربي. وأوضح ملك، في مداخلة ...Fri, 26 May 2017 10:39:32 GMT
-
البورصة تربح 4.04 مليار جنيه خلال أسبوع
ارتفعت قيم تداولات البورصة، خلال جلسات الأسبوع الماضي، بنحو 2.1 مليار جنيه، وكذلك قيم التداولات بنحو 270 مليون ورقة مالية لتربح نحو 4.04 مليار جنيه. وسجل إجمالي قيمة ...Fri, 26 May 2017 09:47:28 GMT
-
ننشر اعترافات المتهمين في «الفيروس الغامض»Fri, 26 May 2017 07:15:24 GMT
-
6 قرارات عاجلة لاسترداد أراضي الدولة
قررت لجنة أراضى الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، إرسال قائمة بكل الطلبات التى تلقتها للتقنين من نحو 17 ألف مواطن ...Fri, 26 May 2017 09:00:41 GMT
-
تهديد خطير ضد «السعودية» في 7 رمضان
بدأت عناصر مجهولة، في تبني الحشد لثورة شعبية، يوم 7 رمضان، في المملكة العربية السعودية؛ بهدف إسقاط النظام، ونشر الفوضى في البلاد، بذريعة رد الحقوق وإطلاق سراح ...Fri, 26 May 2017 07:31:04 GMT
-
مصر تتسلم رئاسة الدورة الـ104 لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية
تسلمت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ممثلة لمصر ، اليوم/ الخميس/ رئاسة الدورة العادية الرابعة بعد المائة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية من ...Thu, 25 May 2017 13:18:02 GMT
-
غادة والي : أخبار سارة لأصحاب المعاشات
أعلنت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ، أن هناك أخبار سارة لأصحاب المعاشات، سيتم الإعلان عنها عقب اجتماع مجلس الوزراء والذي سيعقد يوم الاثنين المقبل، ...Thu, 25 May 2017 11:56:08 GMT