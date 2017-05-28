كشف فتحي القصبجي، نجل الفنان الراحل رياض القصبجي، والشهير بـ«الشاويش عطية»، خلال حواره مع الإعلامي أحمد شوبير، مقدم برنامج «الراجل ده أبويا»، تفاصيل عمل والده في مجال التمثيل والفن.

وقال «القصبجي»: «والدي كان رجل صعيدي ومن قرية جرجا، وكان يعمل في السكة الحديد مساعد سائق قطار».

وأضاف: «أبويا عمل الشويش عطية بناء على طلب من مجلس قيادة ثورة 23 يوليو، لتعريف الناس برجال الجيش من خلال الأفلام».

وتابع نجل الفنان الراحل: «أول دور له كان في فيلم علي الكسار (سلفني 3 جنية)، وكان يعشق التمثيل جدًا ورياضة البوكس ورفع الأثقال، والراحل علي الكسار لعب دور كبير في مشواره الفني».