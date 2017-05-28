كشف المحامي الحقوقي خالد علي، مفاجآت جديدة عن جزيرتي “تيران وصنافير”، ومنافسته للرئيس عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

واعتبر علي، في تصريحات لشبكة “سي إن إن”، أن اتهامه بخدش الحياء العام والإتيان بفعل فاضح، ما هو إلا محاولة من النظام، للتنكيل به، وإرغامه على كتم صوته وإرادته، مشدداً على أن هذا الأمر لن يحدث.

وأوضح المحامي الحقوقي، أنه يتناقش في أمر ترشحه للرئاسة، مع عدد كبير من القوى السياسية، ويبحث الضمانات التي يجب توافرها، في العملية الانتخابية.

وفي سياق آخر، قال خالد علي، عن قضية “تيران وصنافير”: “لو تم عرض الاتفاقية على البرلمان، سيتم تمريرها مع بعض الاعتراضات، من بعض الأعضاء، وهذا سيضعف مصر إلى أبعد مدى، في أي صراع دولي مستقبلي، للحفاظ على الأرض، لأن في النهاية السعودية لم تكن تملك شيئاً”؛ على حد تعبيره.

وأضاف علي: “لكن الآن، السعودية لديها توقيع من رئيس الوزراء، وفيديو من رئيس الجمهورية، يقول فيه إن الأرض ليست مصرية، وسيكون لديها موافقة من البرلمان على الاتفاقية، بصرف النظر عن رأينا في هذا البرلمان”.