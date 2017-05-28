أعلن المتحدث باسم البحرية الليبية أيوب قاسم أن قوات خفر السواحل الليبي تمكنت فجر أمس السبت من إنقاذ عدد من المهاجرين غير الشرعيين كانوا على متن مركب خشبي كبير.

وقال المتحدث - في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية للأنباء اليوم الأحد - ” تمكنت دورية من نقطة مصفاة الزاوية لحرس السواحل القطاع الغربي ليلة وفجر السبت 27 مايو الجاري، من ضبط وإنقاذ عدد (470) من المهاجرين غير الشرعيين كانوا على متن مركب خشبي كبير”.

وأشار المتحدث إلى أن المهاجرين من جنسيات أفريقية مختلفة، بينهم نساء وأطفال، لم يتمكن أفراد الدورية من فرزهم نتيجة الإرهاق، وصعوبة عملية الإنقاذ التي استمرت ﻷكثر من سبع ساعات.

كان المركب قد خرج من منطقة صبراتة حسب إفادة المهاجرين، وعملية الضبط والإنقاذ بدأت مع الساعة (الحادية عشر بالتوقيت المحلي) وانتهت الساعة السابعة من صباح أمس السبت. وتم الاستعانة بالقاطرة التابعة للمصفاة، والتي اضطرت للقيام برحلتين ﻹنقاذ كافة المهاجرين، ونقلهم على دفعتين إلى ميناء مصفاة الزاوية حيث نقطة حرس السواحل.

وأفاد المتحدث بأن عملية اﻹنقاذ تمت على مسافة 16 ميلا شمال الزاوية.

ويأتي اعتراض القارب بعد يوم من إنقاذ خفر السواحل 80 مهاجرا قبالة السواحل الليبية بعد أن تشبثوا بقارب غارق لمدة يومين كما تم انتشال جثث سبعة أشخاص.