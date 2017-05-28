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محمود التهامي في أمسية رمضانية بالأوبرا 11 يونيو المقبل
محمود التهامي

محمود التهامي في أمسية رمضانية بالأوبرا 11 يونيو المقبل

2017-05-28 10:49:11
وكالات

يحيي المنشد محمود التهامي وفرقته، أمسية مساء الأحد الموافق الموافق 11 يونيو المقبل على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، وذلك ضمن فعاليات السهرات الرمضانية التي تنظمها دار الأوبرا المصرية.
وينشد التهامي خلال الحفل مجموعة من القصائد في حب الرسول كما يقدم نخبة من الأدعية والابتهالات إلي جانب عدد من الأغاني الوطنية، وفقا لوكالة أنباء “الشرق الأوسط”.

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