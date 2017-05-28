أكد بيتر إلهامي المنسق الإعلامي لمطرانية “مغاغة والعدوة”، أن شهداء ومصابي حادث “المنيا” الإرهابي تابعين لإبراشيات مختلفة وليس جميعهم تابعين لإبراشية “مغاغة والعدوة”.

وأشار إلهامي من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح أون” على قناة “أون لايف” الفضائية اليوم الأحد، إلى أن أغلب الحالات المصابة في الحادث باستثناء حالتين تم نقلهم حالة منهم إلى القاهرة، موضحا أن جميع الأبراشيات على تواصل دائم مع أهالي الضحايا والمصابين.

وأوضح أنه ليس هناك بروتوكول لتأمين الرحلات الصادرة من الكنائس والأديرة، مؤكدا أن الأقباط امتنعوا عن السفر بوجه عام بسبب الحزن والألم على ضحايا الحادث.

وكانت محافظة المنيا قد شهدت حادثا دمويا يوم الجمعة الماضية، حيث هاجم عدد من المسلحين المجهولين حافلات يستقلها أقباط وهي في طريقها لدير الأنبا صموئيل القريبة من مدينة “مغاغة” مما أسفر عن مقتل 29 شخص.