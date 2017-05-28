تعقد لجنة الزراعة والأمن القومي بمجلس النواب، اجتماعا لمناقشة الموقف من موسم توريد القمح لعدم وصوله للرقم المستهدف له حتى الآن.

وستناقش اللجنة أيضا مدى عمل الحكومة مع واضعي اليد على أراضي الدولة، موضحا أن الوحدات المحلية قامت بهدم المنازل وتجريف أراضى، وهذا غير مقبول ولم يوص به الرئيس عبد الفتاح السيسي.