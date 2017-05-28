قرر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة تسيير قافلة دعوية موسعة إلى محافظة قنا يوم الجمعة القادمة برئاسة رئيس القطاع الديني بالوزارة الشيخ جابر طايع.

وذكر بيان لوزارة الأوقاف اليوم الأحد أنه سيشارك في القافلة مجموعة متميزة من شباب علماء الأوقاف، وذلك في إطار عمل الوزارة على الوصول بالدعوة الصحيحة الوسطية إلى القرى والنجوع.

وأضاف البيان أن وزارة الأوقاف تواصل تسيير عدد من القوافل المتتابعة إلى معظم محافظات مصر خلال شهر رمضان الفضيل لنشر القيم الأخلاقية الصحيحة والرد على استفسارات المواطنين فى مختلف القضايا الدينية وتصحيح أى مفاهيم خاطئة.