نعى مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، الإعلامية “صفاء حجازى”رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون والتى وافتها المنية صباح اليوم الأحد.

وكتب مصطفى بكرى عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” :” فاضت روح الإعلامية والأستاذة صفاء حجازى، صعدت الروح إلى بارئها ، وصلاة الجنازة فى مسجد السيدة نفيسة ظهر اليوم”.

وتابع بكرى :”رحلت الأخت والإنسانة، التى كانت وفية لمبنى ماسبيرو، والتى تولت قيادته فى واحدة من أخطر مراحل تاريخ مصر الحديث”.

وأضاف مصطفى بكرى :” كانت صفاء دوما مهمومة بقضايا الأمة قدر اهتمامها بقضايا الوطن ، سافرت كثيرا ، حاورت صناع القرار فى العالم العربى، ظلت تمارس مهمتها بينما جسدها يتألم، لكنها كانت تمتلك صبرا على البلاء وإخلاصا فى الأداء، رحم الله الأخت والإنسانة والإعلامية صفاء حجازى”.

كانت الإعلامية صفاء حجازى، قد مرت بوعكة صحية، تسببت فى دخولها إحدى المستشفيات، ومكثت بها شهور قليلة، لتعود لرئاسة اتحاد الإذاعة والتليفزيون، قبل أن تعاودها الوعكة الصحية مرة أخرى، وتسافر لتلقى العلاج خارج مصر على نفقة الرئاسة، عادت بعدها إلى أرض الوطن لممارسة عملها مرة أخرى، حتى صعدت الروح لبارئها صباح اليوم.