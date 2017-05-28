اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد خمسة مواطنين بالضفة الغربية المحتلة، بينهم أسير محرر.

وقال شهود عيان إن دوريات الاحتلال اقتحمت بلدة بيتونيا غرب مدينة رام الله انطلاقا من معسكر “عوفر” وداهمت منزل المحرر أحمد نوح هريش، واعتقلته ونقلته إلى جهة مجهولة.. وكانت قوات الاحتلال أفرجت عن هريش قبل عدة شهور.

كما اعتقلت قوات الاحتلال سلام سعيد صعابنة من بلدة فحمة لدى مروره على حاجز عسكري مفاجئ قرب مدخل عرابة جنوب جنين ونقلته إلى جهة مجهولة.

وأشاروا إلى أن جنود الاحتلال نصبوا الحاجز العسكري لساعات وأوقفوا مركبات ومواطنين ودققوا في هوياتهم.. كما أعلن الاحتلال اعتقال مواطن ببلدة بيتونيا قضاء رام الله، إضافة إلى اعتقال مواطنين في بلدة بيت أمر شمال الخليل.