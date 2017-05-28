أعلن تنظيم القاعدة، وبعض الجماعات الإرهابية، مقتل القيادي البارز في التنظيم الإرهابي، عبدالمنعم سالم، الملقب بــ”أبو طلحة”، وذلك في الغارات المصرية، في ليبيا.

وأضاف التنظيم، أن الغارات استهدفت معاقلهم في منطقة الفتايح بدرنة، شرقي ليبيا، حيث قُتل “أبو طلحة” و4 من أتباعه؛ وذلك وفقا لوكالة الأنباء الليبية “وال”.

وأشار إلى أن “أبو طلحة”، هو أحد السجناء السابقين في سجن أبو سليم، وأحد العناصر التي نفذت تفجير القبة، الذي راح ضحيته 127 شخصاً، عام 2014.

من جهة أخرى، ذكرت مصادر مصرية وليبية، أنه تم نقل جثة “أبو طلحة”، إلى مستشفى الهريش، وسط حراسة من عناصر كتيبة “أبو سليم”، التابعة للقاعدة.

