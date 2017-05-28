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اليوم.. قطع الكهرباء عن 7 مناطق بالغردقة‎
محطات توليد الكهرباء فى مصر

اليوم.. قطع الكهرباء عن 7 مناطق بالغردقة‎

2017-05-28 10:07:40

أعلنت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر، أنه سيتم اليوم الأحد، فصل التيار الكهربائي عن 7 مناطق بمدينة الغردقة، لمدة 5 ساعات لعمل صيانة.

وأوضحت الغرفة أن الانقطاع سيكون عن مناطق: سينزو مول، فندق الجانجل، مورينج ستار، منطقة سهل حشيش، الدولفين، الكمين الجنوبي، مبنى فودافون بالكيلو 9، وذلك من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 22 ظهرًا، نظرًا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

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