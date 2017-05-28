أعلنت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر، أنه سيتم اليوم الأحد، فصل التيار الكهربائي عن 7 مناطق بمدينة الغردقة، لمدة 5 ساعات لعمل صيانة.

وأوضحت الغرفة أن الانقطاع سيكون عن مناطق: سينزو مول، فندق الجانجل، مورينج ستار، منطقة سهل حشيش، الدولفين، الكمين الجنوبي، مبنى فودافون بالكيلو 9، وذلك من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 22 ظهرًا، نظرًا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.