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الأحد 28 مايو 2017 10:02 صباحاً
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مقتل 29 مسلحا من "داعش" في غارة جوية عراقية غربي الموصل
جامعة الموصل

مقتل 29 مسلحا من "داعش" في غارة جوية عراقية غربي الموصل

2017-05-28 10:02:40
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أفاد مسؤول أمني عراقي اليوم الأحد، بمقتل ٢٩ مسلحا من تنظيم داعش خلال عملية إسناد جوي لقوات الحشد الشعبي في قضاء البعاج غرب مدينة الموصل.

وقال المسئول - وفقا لقناة (العربية) الإخبارية -”إن طيران الجيش قتل ٢٩ عنصرا من داعش ودمر صهريجا مفخخا وسيارتين مفخختين وثالثة تحمل أحادية تابعة لداعش خلال تأمين الإسناد القريب للحشد الشعبي والقوات المشتركة في مدينة الموصل وغربها”.

وأضاف أن القوات المشتركة تواصل عملياتها العسكرية الرامية إلى تحرير ما تبقى من مناطق خاضعة لسيطرة التنظيم في محافظة نينوي.

في سياق آخر ، قال مصدر أمني ” إن انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا فجر نفسه قرب نقطة أمنية في مدخل شارع المحافظة وسط بعقوبة، مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين بجروح”.. مضيفا أن أجهزة الأمن فرضت طوقا مشددا في محيط منطقة الحادث، ونقلت المصابين إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج والجثث إلى الطب العدلي.

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