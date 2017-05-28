نشرت جريدة الوقائع الرسمية، في عددها رقم 122 في 28 مايو 2017، عددًا من القرارات الهامة، أبرزها قرار وزير الآثار بشأن تسجيل قصر محمد على باشا بمدينة السويس، في عداد الآثار الإسلامية والقبطية.

كما نشر العدد 3 أحكام صادرة عن محكمة جنايات القاهرة، بإدراج 98 مدانًا في قضايا إرهاب، على قوائم الإرهابيين لمدة 3 سنوات.