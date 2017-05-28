أكد نائب رئيس المجلس الرئاسى الليبى، على القطرانى، تأييده لما تقوم به مصر من ضربات جوية ضد المجموعات الإرهابية فى مصر وليبيا، حتى تتم هزيمتها ودحرها، مؤكدا تضامنه التام والكامل مع مصر فى مواجهة الإرهاب العابر للحدود والذى يضرب فى مصر كما يضرب فى ليبيا.

وأشار القطراني، في بيان له، إلى أن ما تعرضت له بنغازى ولا تزال من إرهاب ليس ببعيد عن أحداث المنيا حيث المخطط والممول لهذه الجماعات جهة واحدة هدفها ضرب الاستقرار المجتمعى بمصر الكنانة باستهداف مسلميه ومسيحيه، موضحا أن جهات تسعى لخلق الفتنة بين تركيبات المجتمع المصرى لكن هيهات لهم ذلك.



ولفت إلى أن مصر باتت رأس الحربة فى مواجهة الإرهاب، موضحا أن ليبيا على تنسيق تام حيال ذلك، فمشروع الإرهاب بين مصر وليبيا واحد ويتم مواجهته صفا واحدا فوجبت محاربته بكل السبل وبكل حزم.



وعزى نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبى مصر وشرفاء العالم والشعوب المحبة للسلام فى الضحايا الذين سقوط جراء الاعتداء الإرهابى الغادر الذى طال الأقباط فى المنيا، داعيا الله أن يقطع دابر المجرمين ويرد كيد الكائدين عن مصر الحبيبة.