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شاهد.. انتقاد "الغيطي" لمشاهدة المصريين برنامج رامز جلال عقب هجوم المنيا
الإعلامي محمد الغيطي

شاهد.. انتقاد "الغيطي" لمشاهدة المصريين برنامج رامز جلال عقب هجوم المنيا

2017-05-28 09:44:24

انتقد الإعلامي محمد الغيطي، المصريين لتغافلهم عن حادث المنيا الإرهابي الذي أسفر عنه استشهاد 29 شخصا وتوجهوا لرؤية المسلسىلات وبرامج المقالب.
وقال الغيطي من خلال برنامج “الخيمة” المعروض على فضائية “ltc”: “اعلامنا بيذيع فيديوهات رقص وبرامج المقالب ، والمصريين قاعدين على الكنبة بيتفرجوا على رامز جلال وفيفي عبده”.
واستطرد قائلا: “المصريين عادي مع أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قال إننا في حالة حرب، حاسس أن عندنا مسئولين مش دكورة ومش حاسين قد أيه  مصر مستهدفة”.

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