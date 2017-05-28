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مصادر عسكرية عراقية: حسم معركتنا ضد "داعش" في الموصل بحلول الشهر المقبل
داعش في العراق

مصادر عسكرية عراقية: حسم معركتنا ضد "داعش" في الموصل بحلول الشهر المقبل

2017-05-28 09:54:52
وكالات

أكدت مصادر عسكرية عراقية أن مساحة سيطرة تنظيم داعش في الجانب الغربي لمدينة الموصل تقلصت إلى خمسة في المئة فقط.
وتوقعت المصادر العسكرية ـ حسبما أفادت قناة “العربية الحدث” الاخبارية اليوم الأحد ـ حسم المعركة ضد تنظيم داعش بحلول النصف الأول من الشهر المقبل.
يذكر أن القوات العراقية المشتركة قد بدأت عملية جديدة لاستعادة آخر 3 أحياء في غرب الموصل من سيطرة داعش، وهي الشفاء والزنجيلي والصحة الأولى، بهدف إحكام فرض الحصار على المدينة القديمة ذات الأزقة الضيقة والمتشعبة، والتي ستكون مسرحا لآخر فصول داعش في العراق.
وتمكنت القوات العراقية مع انطلاق العملية من السيطرة على الجسر الثالث الذي يربط بين طرفي دجلة وفندق الموصل الدولي في حي الشفاء بعد اشتباكات عنيفة دارت بين الجانبين.

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