ذكرت وزارة السلامة العامة والأمن في كوريا الجنوبية اليوم الأحد أنها أنقذت بالتعاون مع القوات البحرية قاربين منكوبين لصيد الأسماك من كوريا الشمالية و6 بحارة على متنهما في بحر الشرق.

من جانبها، أفادت وكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية بأن الشرطة البحرية تلقت تقريرا بشأن قارب منقلب قبالة جزيرة أولونج في بحر الشرق من مروحية تابعة لسلاح البحرية في الساعة 11:00 صباح أمس السبت بالتوقيت المحلي، وأنها تحركت إلى موقع الحادث، وانتشلت 3 بحارة كوريين شماليين معلقين في السفينة.

وقال البحارة الكوريون الشماليون للشرطة البحرية إن 4 بحارة كانوا على متن قارب، غير أن واحدا منهم مفقود في يوم 24 من الشهر الجاري.

ورصدت القوات البرية بواسطة الرادار، قاربا مجهولا قبالة مدينة سوك تشو الساحلية في بحر الشرق في غضون منتصف النهار، وتحركت الشرطة البحرية والقوات البحرية إليه وبحثت عن قارب كوري شمالي دخل في المياه الكورية الجنوبية.

كما تخطط الشرطة البحرية لإخضاع طاقم القاربين للاستجواب المشترك بواسطة الأجهزة الحكومية المعنية، واتخاذ الإجراءات حسب رغباتهم مثل اللجوء إلى الجنوب أو العودة إلى وطنهم.

وأوضحت الشرطة البحرية أن دخول القاربين التابعين لكوريا الشمالية في المياه الكورية الجنوبية كان بسبب الأحوال الجوية السيئة، وأضافت أنها أبلغت مركز إدارة الأزمات الوطنية بهذه الحالة، وتم تقديم التقرير إلى الرئيس مون جيه-إن، الذي أصدر بدوره أمرا بتشديد الرقابة في بحر الشرق والبحر الغربي وخط الحدود الشمالي.